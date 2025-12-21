Giornale di Sicilia: “Il Palermo si butta via L’Avellino pareggia all’89’”

I «lupi» giocano meglio e vanno avanti con il solito Biasci, Ranocchia e Pohjanpalo (rigore) la ribaltano. Diakité si fa espellere, l’altro Palumbo fa 2-2

⚽️ 21 dicembre - 08:23

Per il Giornale di Sicilia è una di quelle partite che lasciano l’amaro in bocca. Il Palermo torna dal Partenio con un pareggio che, per come si era messa nel finale, sa di occasione persa. Non tanto per lo spettacolo offerto, quanto perché a meno di dieci minuti dalla fine i rosanero si erano ritrovati avanti 2-1 “quasi senza rendersene conto”, accarezzando una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme anche in chiave classifica.

La rimonta era arrivata dopo una gara complicata, nella quale l’Avellino aveva a lungo avuto il controllo del gioco. Il quotidiano sottolinea come i rosanero abbiano mostrato un evidente passo indietro rispetto alle ultime uscite vincenti: poca intensità, difficoltà a costruire gioco e centrocampo spesso in sofferenza contro la manovra ordinata degli uomini di Biancolino. Il gol di Biasci, arrivato nel primo tempo, viene descritto come il giusto premio alla supremazia dei “lupi”.

La svolta, secondo il giornale, arriva solo dopo i cambi di Inzaghi. L’ingresso di Gyasi e Gomes cambia volto alla partita: dalla prima iniziativa del ghanese nasce l’azione del pareggio firmato da Ranocchia, con un sinistro al volo definito “fantastico”. Da lì il Palermo prende fiducia, trova anche il vantaggio con il rigore trasformato da Pohjanpalo e sembra avere la gara sotto controllo.

Ma l’episodio chiave è l’espulsione di Diakité, giudicata evitabile. In inferiorità numerica, i rosanero subiscono l’assalto finale dell’Avellino, che trova il 2-2 con una prodezza del giovane Palumbo, autore – scrive il quotidiano – di una sforbiciata “da copertina Panini”. Nel recupero solo un grande Joronen evita la beffa completa.

Il bilancio finale è agrodolce: la serie positiva di Inzaghi continua, ma la distanza dalla Serie A aumenta, con Monza e Frosinone che restano davanti. Ora, conclude il Giornale di Sicilia, servirà chiudere bene con il Padova e intervenire sul mercato di gennaio per correggere ciò che al Partenio è apparso ancora fragile.