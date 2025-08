Giornale di Sicilia: “Il City pronto per il Barbera, lo show in mondovisione”

Gli inglesi arriveranno venerdì, nel pomeriggio conferenza di Guardiola allo stadio. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming, accordi in esclusiva con oltre 60 paes

5 agosto 2025

In palio c’è “solo” l’Anglo-Palermitan Trophy, ma la sfida tra Palermo e Manchester City di sabato sera si annuncia come un vero evento internazionale. A prescindere dal carattere amichevole del match, sarà una serata di gala che vedrà protagonista la squadra di Pep Guardiola, attesa in città venerdì. Il tecnico catalano parlerà nel pomeriggio allo stadio Barbera, mentre Filippo Inzaghi lo farà qualche ora prima, presso il centro sportivo di Torretta.

Per il City Football Group si tratta dell’evento più prestigioso da quando ha investito nel club rosanero. Dopo la vittoria in amichevole contro il Lommel nel marzo 2024, questa sarà la prima volta che i rosa affrontano la squadra simbolo della holding, quella che negli ultimi anni ha dominato il calcio europeo.

Eppure, la scorsa stagione per il Manchester City è stata la peggiore dell’era recente: solo un trofeo vinto (il Community Shield ai rigori contro il Manchester United), terzo posto in Premier League, finale di FA Cup persa contro il Crystal Palace e delusioni nelle coppe. Uscite precoci in Champions (contro il Real Madrid), nel Mondiale per Club (contro l’Al-Hilal) e in Coppa di Lega (con il Tottenham) hanno lasciato il segno.

Per questo motivo, Guardiola – atteso all’addio nel 2026 – vuole iniziare la nuova stagione con un segnale forte. Nonostante la vicinanza all’esordio in Premier contro il Wolverhampton, l’intenzione è quella di vedere in campo parte dei nuovi acquisti come Trafford, Ait-Nouri, Reijnders e Cherki, con i big come Haaland e Marmoush pronti a ritrovare la forma ideale. Alle loro spalle, attenzione ai giovani Bobb ed Echeverri, già nel mirino di diversi top club.

L’incontro avrà una copertura mediatica globale: oltre 60 paesi trasmetteranno la partita, con visibilità garantita anche in Italia tramite Sky, DAZN, Now e OneFootball. Un’opportunità unica per il Palermo, che dal canto suo potrebbe scegliere di risparmiare alcuni titolari in vista dell’impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese, ma che vorrà comunque offrire una prestazione all’altezza della cornice.

Il Barbera sarà pieno e l’atmosfera carica di attesa: sarà il campo a parlare, anche in un’amichevole, per misurare la crescita di due squadre che si preparano a vivere stagioni importanti e, si spera, ricche di soddisfazioni.