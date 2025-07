Giornale di Sicilia: “Ecco Gyasi, tra allenamenti e penitenze da pagare”

Giornata intensa e piena di entusiasmo per Emmanuel Gyasi , nuovo volto del Palermo , che ha vissuto il suo primo giorno da rosanero nel ritiro di Chatillon .

L'esterno ghanese, nato proprio a Palermo, è arrivato in mattinata da Torino al quartier generale di Saint-Vincent, dove è stato subito ufficializzato dal club. Dopo poche ore, l’ex Empoli ha fatto il suo debutto in campo nella seduta mattutina, partecipando inizialmente ad esercizi tecnici a bassa intensità insieme ai nuovi compagni, accolto con entusiasmo – in particolare dal solito sorridente Brunori.