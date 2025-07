Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il leader in cerca di consacrazione”

Ceccaroni, pilastro del nuovo Palermo: leadership, duttilità e ambizioni da Serie A

⚽️ 11 luglio - 08:52

Nel nuovo Palermo targato Osti e Inzaghi, spicca una figura che si è guadagnata un ruolo centrale: Pietro Ceccaroni. Dopo due stagioni altalenanti, il difensore è pronto a diventare un pilastro nella rincorsa alla Serie A.

La stagione 2024/25 ha segnato per lui una netta svolta: lasciati alle spalle i problemi fisici che lo avevano limitato l’anno precedente, Ceccaroni ha mostrato un rendimento costante e sopra la media, in un contesto di squadra segnato da difficoltà generali. È stato uno dei pochi a brillare nella gestione Dionisi, riuscendo ad adattarsi a più moduli, sia come terzino sinistro nella difesa a quattro, sia come braccetto nella linea a tre. Ha offerto solidità difensiva e spinta in avanti, arrivando persino a sostituirsi, all’occorrenza, all’esterno a tutta fascia.

Il suo contributo non si è limitato alla fase difensiva: momenti come il gol di sinistro contro il Südtirol o il rigore procurato con grinta nei minuti finali contro il Brescia testimoniano la sua capacità di incidere anche in attacco e di trascinare i compagni.

Rispetto al primo anno, dove le difficoltà fisiche e un sistema di gioco squilibrato avevano penalizzato le sue prestazioni, ora Ceccaroni appare pienamente inserito e motivato. La conferma nel nuovo progetto non è mai stata messa in discussione, anche grazie alla sua versatilità e alla leadership naturale, caratteristiche uniche nel reparto arretrato rosanero.

Con l’aggiunta sulla fascia mancina di un giocatore esperto come Augello e il supporto in avanti di Brunori, può nascere un’asse di grande qualità. Le basi per un’annata di consacrazione ci sono tutte.