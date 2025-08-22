Giornale di Sicilia: “Bardi sfida il suo passato per conquistare il futuro”

L’eroe di Coppa contro la Reggiana con cui ha giocato le ultime due stagioni. Dopo avere contribuito alla salvezza degli emiliani ora dovrà dargli un dispiacere

⚽️ 22 agosto - 07:25

Il destino sembra essersi divertito a costruire il calendario di Francesco Bardi. Prima il debutto con la maglia del Palermo in Coppa Italia, con una parata decisiva ai rigori contro la Cremonese, poi subito due gare di campionato contro le squadre del suo passato: domani la Reggiana, dove ha militato nelle ultime due stagioni, e subito dopo il Frosinone, club con cui ha collezionato ben 149 presenze.

Con la maglia granata Bardi ha disputato 68 partite, contribuendo a due salvezze consecutive in Serie B. Nonostante questo, in estate non è arrivato il rinnovo e il portiere ha scelto di ripartire da Palermo, dove si è già guadagnato l’affetto dei tifosi. «La parata su Johnsen dal dischetto – si legge – ha regalato l’approdo ai sedicesimi di Coppa Italia», un episodio che gli ha permesso di entrare subito nel cuore del popolo rosanero.

Al momento, complice l’infortunio di Gomis e la condizione ancora da recuperare di Joronen, è lui a dare le maggiori garanzie tra i pali. E l’esperienza non manca: 278 presenze in Serie B, con le maglie di Livorno, Novara, Frosinone e Reggiana, sempre senza mai retrocedere in C. Ora il Palermo diventa la sua quinta squadra nella categoria, con la speranza che sia la seconda con cui conquistare una promozione.

Il match contro la sua ex squadra ha quindi un sapore particolare: da una parte i ricordi positivi legati agli anni in Emilia, dall’altra la voglia di dimostrare che lasciarlo andare è stato un errore. Ad accompagnarlo ci sarà il calore del Barbera, pronto a spingerlo e a chiedersi, come sottolinea il quotidiano, se qualcuno a Reggio Emilia finirà per rimpiangerlo già da domani.