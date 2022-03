Gilardino: “Allenare il Palermo? Rispondo così. Zamparini e Gianni Di Marzio…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Palermo e della Nazionale italiana, Alberto Gilardino

"Gianni Di Marzio? Per noi era un papà, arrivò in una situazione non semplice, con una squadra impaurita ma che aveva comunque esperienza. Riuscì a trasmetterci tranquillità e a darci consapevolezza. Questo è un ricordo bellissimo che ho di lui, diede certamente una sterzata decisiva in quella salvezza. Scudetto e Serie A? Sarà certamente una bella lotta fino alla fine, quest'anno il campionato è molto equilibrato. Il Milan sta consolidando quanto di buono fatto nelle ultime settimane, con un allenatore che dà serenità e concretezza alla squadra, trovando una sua identità. Dietro poi stanno battagliando tutte le altre, dal Napoli all'Inter, fino alla Juventus che è ormai a pochi punti", le sue parole.