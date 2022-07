Giammarva: “Zamparini mi urlava contro ma era dolce. Prima del fallimento mi disse…”

“Dissi a Zamparini che sarei rimasto con lui a patto che non avrebbe dovuto più urlarmi contro. Zamparini era una persona generosa e dolce. Non riusciva a esprimere tutta la sua dolcezza per le sue reazioni, ma traspariva dai suoi occhi il suo modo di essere. Era una persona vera, ho un ricordo bellissimo di quest’uomo. Zamparini sapeva valorizzare le persone e riusciva anche a fare dei passi indietro quando qualcuno lo consigliava nel modo giusto. Fallimento Palermo? È stata fatta una richiesta senza la presenza di nessun creditore. Tutti i dipendenti erano stipendiati regolarmente. Io ricordo che dissi a Zamparini prima del fallimento di mostrare un atto di prontezza al tribunale facendo un bonifico di almeno quattro milioni. Lui si oppose, dicendo che era un imprenditore serio. Zamparini dopo qualche giorno mi disse che avevo ragione e che aveva fatto il bonifico che gli avevo consigliato. Lo ringraziai perché capì che era una persona in grado di tornare sui suoi passi”