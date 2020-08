Giacomo Tedesco: “Palermo, ecco cosa serve per vincere la Serie C. Ficarrotta e l’ipotesi Mancosu…”

Ha vestito la maglia rosanero dal 1993 al 1997.

Stiamo parlando di Giacomo Tedesco. L’ex centrocampista palermitano, cresciuto nel vivaio del Palermo, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: oggetto di discussione, anche l’addio di Luca Ficarrotta. Con il Palermo in Serie D, l’attaccante classe 1990 ha raccolto sedici presenze, realizzando due reti e fornendo tre assist ai suoi compagni. Ciò nonostante, il club di viale del Fante aveva proposto al giocatore un periodo di prova; offerta declinata dallo stesso Ficarrotta, che ha deciso – invece – di sposare il progetto del Città di Sant’Agata.

“L’avrei tenuto, perché ha qualità, è un bravo ragazzo ed è attaccato alla maglia. Eravamo assieme in quel Trapani di Boscaglia, anche se lui era agli esordi. Di Ambro non saprei. Tendenzialmente un gruppo che vince, a mio giudizio, andrebbe confermato”, sono state le sue parole.

Ma non solo; secondo Tedesco per vincere il campionato di Serie C ai rosanero servirebbe “un giocatore di categoria per reparto, e magari uno o due elementi in grado di fare la differenza. Leggo di Mancosu che potrebbe seguire Boscaglia: sarebbe un colpaccio. Benché non sia più giovanissimo, tecnicamente Matteo non si discute. Per il resto, la squadra c’è. Il gruppo dell’anno scorso si è dimostrato solido, con gente esperta e giovani interessanti”.

Infine, sulle difficoltà del girone che nasconde diverse insidie: “Ci saranno piazze ambiziose come Bari, Catania o Catanzaro, oltre alle retrocesse dalla B. Ma Palermo ha comunque qualcosa in più. C’è entusiasmo, la società è nuova e credibile. Sono sicuro che Mirri, Sagramola e Castagnini allestiranno una squadra all’altezza delle aspettative. E poi mi auguro che i tifosi possano tornare presto a riempire il Barbera. Quello sarebbe un altro grande vantaggio per il Palermo”, ha concluso Tedesco.