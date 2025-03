Giacomo Tedesco: “Domenica il mio cuore sarà diviso, ma battera di più per il Palermo”

Domenica alle ore 17:15 è in programma Salernitana-Palermo , una sfida molto importante per i rosanero che sono desiderosi di dimenticare la batosta ricevuta contro la Cremonese prima della sosta.

È una sfida difficile per lui e il suo cuore: “Stiamo parlando di due squadre che, insieme alla Reggina dove sono stato per sette anni, sono state fondamentali. Il Palermo, squadra della mia città, mi ha permesso di entrare nel calcio che conta dopo aver completato le giovanili. La Salernitana invece mi ha fatto consacrare arrivando in Serie A. Il cuore sarà diviso, ma devo essere onesto: essendo palermitano batterà un po’ in più per i rosanero”.