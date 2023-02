Genoa-Palermo, il San Lorenzo Mercato apre ai tifosi rosanero: maxischermo e…

Cresce l'entusiasmo in città, generato dalle grandi prestazioni e dal cuore dei calciatori rosanero. Dopo la massiccia presenza di pubblico nella gara casalinga contro la compagine di Inzaghi , anche per la trasferta di Genova i supporters dal Palermo saranno presenti in gran numero. La società ligure ha comunicato nei giorni scorsi l'apertura di un terzo settore destinato ai tifosi provenienti dalla Sicilia, visto l'enorme numero di richieste.

Vista la grande adesione e il particolare momento di forma per il Palermo, il San Lorenzo Mercato da il via all'evento "Tribuna Sanlorenzo". Appuntamento venerdì alle 20:30 per tutti i tifosi rosanero che vorranno seguire insieme la gara contro il Genoa, il tutto accompagnato dallo slogan "di fantozziana memoria": "Maxischermo in Vineria, "birra gelata, tifo indiavolato" e... Tribuna Sanlorenzo!"