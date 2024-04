GdS: “Ranocchia muove Di Francesco sulla scacchiera del Palermo”. Ecco cosa cambia

"Ranocchia muove Di Francesco sulla scacchiera del Palermo". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero in vista della sfida contro la Reggiana , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 16:15. Chi - salvo sorprese - tornerà a disposizione di Michele Mignani per la gara valevole per la trentacinquesima giornata della Serie BKT è Filippo Ranocchia . Un rientro che rappresenta "un grande vantaggio per il Palermo. [...] Ranocchia, che ha un’ottima capacità di collegare il centrocampo all’attacco, può fornire quell’impulso creativo che è mancato nelle ultime partite".

Con ogni probabilità, Ranocchia rimpiazzerebbe Di Francesco nel ruolo di mezzala-trequartista, "una posizione che sfrutta la sua abilità di giocare sia in fase di possesso che di non possesso. Questa mossa potrebbe permettere a Ranocchia di esprimersi al meglio, ricreando quel legame vitale tra il centrocampo e l’attacco che era tanto efficace sotto la guida di Corini", si legge. A quel punto, Di Francesco - che gode della stima del tecnico - potrebbe avanzare e giocare in coppia con Brunori. Ma non solo; "l’introduzione di Ranocchia potrebbe anche portare a ulteriori adattamenti nel centrocampo. Ad esempio, la presenza di un giocatore tecnicamente dotato come lui potrebbe spingere il mister Mignani a optare per un mediano più orientato alla quantità e alla corsa, come Segre, al fianco di Gomes, per garantire un equilibrio ottimale nella zona mediana del campo", conclude il noto quotidiano.