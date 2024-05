GdS: “Palermo, serata thrilling con la Samp. Promozione ancora possibile”

L'analisi pre-partita del noto quotidiano: "Diciassette giorni per realizzare un sogno, un’impresa che avrebbe del sensazionale".

Mediagol ⚽️ 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 11:01)

"Palermo, serata thrilling con la Samp". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", nel consueto focus di analisi pre-partita a firma Carlo Brandaleone. Riflettori puntati sulla gara Palermo-Sampdoria, in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B.

"Diciassette giorni per realizzare un sogno, un’impresa che avrebbe del sensazionale. Diciassette giorni per non ammettere che tutto è stato sbagliato, diciassette giorni per cancellare mesi di anti-calcio e di aspettative deluse. Grazie ai play-off [...] si può ancora rimediare. Il cammino è lungo e difficile ma la promozione è ancora possibile", si legge.

Una gara secca, con i padroni di casa che potranno contare su due risultati su tre per volare in semifinale. Se vince o pareggi, infatti, il Palermo affronterà il Venezia di Paolo Vanoli. Stasera in caso di parità al 90' si giocheranno i tempi supplementari, ma niente calci di rigore. Un vantaggio che il Palermo non avrebbe nei turni successivi. Due doppi confronti nei quali i rosanero sarebbero obbligati a fare più degli avversari.

"Meglio non pensarci, provare a fare un passo per volta e concentrarsi sulla gara di stasera, per niente facile per il valore di un’avversaria di prestigio", reduce da tre vittorie di fila contro Lecco, Reggiana e Catanzaro. "Una gara difficile anche mentalmente. Perché, se la Sampdoria non può avere dubbi e deve giocare per vincere, il Palermo deve cercare di interpretare al meglio il match: difendere il pari, aspettare la squadra di Pirlo e ripartire? O provare a vincere scoprendosi? Non sarà una scelta facile per Mignani", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.