GDS: “Palermo, Segre va tirato a lucido”

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini si sofferma su Segre . "Obiettivo tornare ai livelli di due stagioni fa", così il quotidiano sul centrocampista, che ha voglia di tornare al centro del Palermo . D'altra parte l'ex Torino ha le idee chiare e, come ribadito in passato da lui stesso, il futuro vorrebbe sia legato alla Sicilia ancora per molto.

Per riuscirci servirà però il miglior Segre che, dopo i 7 gol e 4 assist dello scorso anno, in questa stagione ha offerto solo 3 reti e 4 assist. Servirà, quindi, trovare ritrovare continuità tecnica e la condizione atletica e mentale che ha contraddistinto il vice capitano per tutta la scorsa annata.

Nonostante questo, sottolinea il quotidiano, il rendimento del centrocampista non si può solo spiegare attraverso i numeri, visto il suo enorme spirito di sacrificio e generosità a cui ha abituato dal suo arrivo a Palermo. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, in tal senso, spiega il giornale, la prossima stagione sarà un crocevia importante per un nuovo rinnovo. E chissà che Inzaghi non sia la chiave, vista la sua valorizzazione dei centrocampisti in tutte le sue squadre, anche in termini di reti.