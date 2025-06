GDS: “Palermo, Inzaghi prepara lo sbarco”

Trovato l’accordo con il Pisa, il tecnico nei prossimi giorni firmerà un biennale con opzione per il terzo anno

Mediagol ⚽️ 11 giugno - 06:28

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini sottolinea lo sforzo dei rosanero per portare il nuovo allenatore in Sicilia. Dopo intense settimane di negoziazioni, Filippo Inzaghi è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Palermo. L'ex tecnico del Pisa è pronto a rescindere il suo contratto con il club toscano, aprendo la strada a una nuova avventura in Sicilia. Sebbene la firma definitiva sia ancora attesa, le ultime ore hanno confermato la volontà comune di concludere l'accordo.

Il dialogo tra Palermo e Pisa si è svolto all'insegna della collaborazione, culminando in un gentleman agreement che ha permesso di risolvere consensualmente il vincolo contrattuale biennale che legava Inzaghi al Pisa. Un aspetto delicato della trattativa ha riguardato le eventuali contropartite tecniche. Inizialmente si era parlato di Emanuel Vignato, ma il giocatore ha espresso riserve sul trasferimento. Per il momento, quindi, non sono previste contropartite tecniche immediate, ma le due società si sono impegnate a trovare una soluzione entro il 31 agosto, che potrebbe includere Vignato, altri giocatori (come Moreo) o un indennizzo economico di 600-700 mila euro.

Il progetto del Palermo rimane ambizioso: costruire una squadra solida e competitiva sotto la guida di Inzaghi, considerato l'uomo giusto per dare una nuova identità e una mentalità vincente al club. L'allenatore, reduce dalla promozione in toscana, è motivato dall'opportunità di allenare una squadra storica desiderosa di riscatto. L'accordo previsto è biennale, con un'opzione automatica per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A.

Mentre il Palermo si prepara ad accogliere Inzaghi, è imminente anche la chiusura del rapporto con l'attuale tecnico Dionisi. La firma definitiva è attesa a breve, segnando l'inizio ufficiale di un nuovo ciclo per i rosanero.