GdS: “Palermo-Brunori, parola al capitano. Le strade potrebbero separarsi se…”

Il Palermo, d'altra parte, non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per meno di sei milioni di euro, anche raggiungibili con i bonus. E fin qui nessuna delle squadre interessate, tra cui Genoa, Lecce ed Empoli in Serie A, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Brescia in B, ha fatto un'offerta simile. "I prossimi due mesi saranno decisivi: Brunori continuerà ad allenarsi con impegno ma con la consapevolezza che un’offerta adeguata potrebbe porre fine ai suoi giorni in rosanero. De Sanctis ha pubblicamente teso una mano al giocatore, dopo aver parlato con lui in privato, ma ora la prossima mossa spetta al capitano", conclude il noto quotidiano.