GdS: “Il solito Palermo, stavolta vittorioso. C’è poco da festeggiare”

"Il Palermo torna alla vittoria dopo quaranta giorni, allenta la pressione sul tecnico Corini, recupera una posizione in classifica scavalcando il Modena ma la prestazione offerta contro il Pisa – squadra in crisi di risultati e con molte assenze importanti – è stata in perfetta linea con le ultime. Ovvero: gioco assente, difesa incerta e fase offensiva affidata alle iniziative individuali". Così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla prestazione offerta dalla compagine rosanero contro il Pisa di Alberto Aquilani, gara decisa dalle reti messe a segno nel primo tempo da Roberto Insigne e Matteo Brunori e nella ripresa, dopo il 2-2 dei nerazzurri, da Jacopo Segre. "Poiché nel calcio, come è noto, l’unica cosa che conta è il risultato, è finita in gloria con i fans in tripudio ma a parte i tre punti c’è poco da festeggiare. Il Palermo, infatti, ha giocato male, lasciandosi sovrastare per lunghi tratti della gara", prosegue il noto quotidiano. Dunque, il solito Palermo, "stavolta vittorioso", anche grazie all'espulsione al 15' del secondo tempo di Marin.