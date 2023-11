GdS: “Gambe e testa, il Palermo fa il tagliando. Corini è fortemente motivato”

"Gambe e testa, il Palermo fa il tagliando". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Fra due giorni, domenica 26 novembre, Matteo Brunori e compagni torneranno in campo dopo due settimane di lavoro intense a seguito dell'ennesima sconfitta in campionato rimediata fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Cittadella. Al "Liberati", il Palermo affronterà la Ternana di Roberto Breda, provando "a invertire rotta per tornare a fare bottino pieno e rilanciare le sue ambizioni", con un obiettivo chiaro: "occorre uno sforzo da parte di tutti per uscire da questo inaspettato momento negativo", si legge.