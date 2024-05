Gazzetta: “Venezia, finale vicina. Ma il Palermo ci crede e si prepara all’impresa”

L'analisi pre-partita della Rosea: in mezzo probabile la rinuncia a Gomes con Insigne e Brunori dietro a Soleri.

Mediagol ⚽️ 24 maggio - 10:01

"Venezia, la finale è vicina. Ma il Palermo ci crede e si prepara all’impresa". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Penzo", andrà in scena il secondo di un doppio confronto che determinerà la prima finalista. Si ripartirà dall'1-0 conquistato in trasferta dal Venezia nella partita d'andata, grazie al quale i padroni di casa potranno anche perdere con un gol di scarto. "Ma il Palermo - che al contrario deve ottenere un successo con almeno due gol di scarto - in campionato vinse 3-1 al Penzo, con una fantastica tripletta di Matteo Brunori: quindi un pizzico di speranza c’è", si legge.

QUI VENEZIA - Sono 10.003 i biglietti venduti per assistere alla gara contro la squadra di Mignani, che potrà contare su 304 tifosi rosanero al seguito. E sono sold out curva sud, curva nord local e distinti. Intanto, è atteso in mattinata il ritorno del presidente Duncan Niederauer (con la moglie), "che per la cabala potrebbe andare ancora in curva come nelle ultime gare interne che aveva seguito accanto alla sua squadra". Paolo Vanoli recupera Altare ed Ellertson,

Pierini - decisivo all’andata - può essere riconfermato. Per il tecnico del Venezia restano i ballottaggi Zampano-Bjarkason e Lella-Andersen fino all’ultimo.

QUI PALERMO -"Serve un’impresa per vincere con due gol di scarto al Palermo. Michele Mignani, al di là delle dichiarazioni, sembra andare verso una soluzione offensiva, con una formazione che probabilmente sarebbe stata più adatta per la gara d’andata davanti a quasi 35mila tifosi e che ricalca il modello che aveva fatto bene con la Sampdoria nel turno preliminare", prosegue la Rosea. Senza Desplaches torna in porta Pigliacelli e, con Lund non al 100%, a sinistra potrebbe giocare Di Mariano. "In mezzo probabile la rinuncia a Gomes con Insigne e Brunori dietro a Soleri", conclude il noto quotidiano.