Gazzetta Sports Days, Cairo: “Voglio Palermo-Torino in Serie A. Segre rosanero…”

“Palermo – Torino è una sfida che ho visto tante volte nella mia presidenza. Spero che questo match possa ritornare presto in Serie A. Al club rosanero ho dato il mio Jacopo Segre nel calciomercato estivo, lui è davvero un calciatore molto bravo. Venire a Palermo è un’esperienza bellissima, mi fa molto piacere, ci sarà una grande partecipazione in questa tre giorni di Gazzetta Sports Days. Un'opportunità che ci consente di considerare questo primo anno come un inizio per un rapporto di lunga durata. A Trento c’è un festival consolidato ma credo che anche a Palermo si possa creare qualcosa di altrettanto bello”.