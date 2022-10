Gazzetta Sport Days, Segre: “Il Palermo non si rifiuta. Città e società gloriosa”

Dalle emozioni dei Gazzetta Sports Award nel Tempio di Segesta all'apertura dei Gazzetta Sports Days , lo sport per tutti, con 19 Camp allestiti nella Tourism Arena del lungomare Foro Italico di Palermo. A partecipare al noto evento anche una delegazione del Palermo Calcio , con Jacopo Segre che ha così commentato l'avvio complicato di stagione dei rosanero.

"Serie B? Un campionato particolarmente difficile, ma l'interesse del Palermo non si rifiuta. Ho accettato senza alcun dubbio, questa è una città ed una società gloriosa. Avendo sposato questo progetto bisogna dare tanto a questa città. Il mio inserimento in questo gruppo? Sono stato accolto nel migliore dei modi da società e compagni. C'è gente esperta con dei valori. Poi tocca a noi dare le risposte per gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio anno. Io al Palermo negli ultimi giorni? Noi giocatori dobbiamo sempre essere pronti mentalmente perché si sa che dietro l'angolo c'è sempre una nuova storia che può fare parte della nostra vita. Ritiro a Manchester? Tutto curato nei minimi dettagli, la pulizia e l'ordine è davvero speciale ".