Gazzetta Sport Days, Di Mariano: “Chiamata Palermo un orgoglio. Profeta in patria…”

"Per me è stata importantissima la chiamata del Palermo. Da palermitano è un orgoglio. Tris di promozione? Da Palermitano lo spero ma il nostro obiettivo è consolidate la categoria, poi si vedrà. Profeta in patria? A prescindere che io sia palermitano tutti dobbiamo sentire la responsabilità di questa maglia che parla da sola. Ho certamente più emozioni rispetto a qualche altro mio compagno ma tutti sentiamo l'importanza di fare parte del Palermo. Manchester? Mi ha colpito l'immagine della Champions che per loro è quasi una ossessione. Qualcosa di fantastico ed unico".