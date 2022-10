Gazzetta Sport Days, Corini: “Palermo ha ritrovato entusiasmo. Centro sportivo…”

"Spesso gli addetti ai lavori definiscono la B un campionato difficilissimo. C'è un mix pazzesco tra squadra retrocesse, compagni già consolidate che si attrezzano per vincere. Questo momento di difficoltà nostro è difficile da fare comprendere. La nostra dimensione è di consolidarci nella categoria per poi fare il grande salto. Da Calciatore ad allenatore? Per me è un orgoglio. Ho lasciato un ricordo di un certo tipo. Rimasi affascinato post Mondiali del '90 con la Juventus e rimasi colpito da una città e da una squadra che ci mise sotto. Poi il destino volle che approdasse al Palermo. Foschi fu paziente perché mi cercò più volte quando ero al Chievo dei miracoli. Qui sono stato capitano e quindi sento ancor oggi una certa responsabilità. E voglio che i miei giocatori capiscano questo. Quando ho allenato il Novara venni qui da ex e c'erano poco più di 2000 persone allo stadio adesso Palermo ha ritrovato entusiasmo e ne sono veramente felice. La posa della pietra per il centro sportivo è un plus per una società come il Palermo e ringraziamo il City Football Group per la progettualità ed il percorso che ha in mente per il Palermo. Siamo affrontando qualche difficoltà in più ma avremo la forza di uscirne. Ritiro a Manchester? una struttura di quel livello ha permesso loro di crescere non solo atleticamente e fisicamente, ma rispecchia l'identità di chi vi lavora. È un percorso di vita ed identità del tifoso. Come chi lavora al Barbera. E il nostro centro sportivo dovrà essere questo. Ufficio di Guardiola da 200 metri quadrati? Non l'ho visto ma me lo hanno detto (sorride, ndr)".