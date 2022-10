Gazzetta Sport Days, Brunori: “Rigore al Padova gol più bello. Sugli obiettivi…”

"È stato un anno pieno di emozioni, quella più grande è stata la vittoria de campionato. È arrivata con tanta sofferenza. Ma la gente è stata fantastica. I playoff mettono ancora emozione. Matrimonio? Mi sono sposato due giorni prima della finale ma non sono riuscito a viverlo a pieno. Il giorno più importante è stata la finale (sorride, ndr). Abbiamo rimandato per via del COVID e poi la data è coincisa a ridosso della finale. Ringrazio la società perché mi ha dato la possibilità di poter fare tutto in maniera perfetta per potermi sposare. La Juventus non era proprio d'accordo, ma avevo un impegno, anche con mia moglie. Poi è andato tutto benissimo. Il gol più bello? Il rigore contro il Padova al Barbera è stato una liberazione, compresa l'esultanza. C'è tutto per raggiungere gli obiettivi che la società e la squadra si prefissano ad inizio campionato ".