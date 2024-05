Gazzetta: “Nuovo modulo, Diakité e i tifosi. Il Palermo adesso crede nella A”

Il Palermo, messo davanti ai playoff, "è come se avesse fatto click, nella testa e nelle gambe", scrive la Rosea.

"Nuovo modulo, Diakité e i tifosi. Il Palermo adesso crede nella A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria ed il passaggio alla fase successiva dei playoff di Serie B. "Il Palermo adesso ci crede, in città la temperatura è alle stelle. [...] C'è voglia di Serie A", sottolinea la Rosea. Sono già più di 17 mila, infatti, i biglietti venduti per assistere alla semifinale d'andata contro il Venezia, in programma lunedì sera al "Barbera". E oggi scatta la vendita libera: la sensazione è che si possa andare oltre i 32.700 spettatori presenti contro la Samp.

"E’ la risposta a una prova convincente, come poche se ne erano viste in questa stagione. Di una squadra che, messa davanti ai playoff, è come se avesse fatto click, nella testa e nelle gambe. Perché anche dal punto di vista atletico i rosanero sono apparsi più brillanti rispetto al recente passato. Segno che forse Mignani e il suo staff stanno iniziando a raccogliere qualche frutto dal lavoro dell’ultimo mese in cui il tecnico ha letteralmente rivoltato la squadra con scelte che, sulle prime, non hanno dato riscontri", si legge.

Il 3-5-2 iniziale si è evoluto in un 3-4-2-1, "per certi versi rivoluzionario", con novità "interessanti" viste contro gli uomini di Andrea Pirlo: dalla nuova posizione di Brunori, "che da attaccante puro è diventato rifinitore con licenza di portare scompiglio dietro al terminale offensivo", a quella di Diakité, ora esterno di centrocampo. "Una scelta che ha pagato regalando un bomber in più", con il difensore francese che ha deciso sia la gara contro il Sudtirol, sia il primo turno preliminare dei playoff con una doppietta.

"La sfida col Venezia di lunedì propone contenuti diversi e l’obbligo per il Palermo di alzare l’asticella della prestazione", conclude il noto quotidiano. D'altra parte, i rosanero sono obbligati a vincere almeno una gara tra andata e ritorno per approdare in finale. In caso di parità tra andata e ritorno, infatti, si qualificherà la squadra meglio classificata in stagione, senza tempi supplementari e/o calci di rigore.

