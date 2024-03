Gazzetta: “Le torri all’assalto del Re. I gol di Palermo-Venezia sulla via per la A”

Se i rosanero sono micidiali con i colpi di testa, Vanoli punterà al "Barbera" sulla certezza Pohjanpalo: l'analisi della Rosea.

Mediagol ⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 09:20)

"Le torri all'assalto del Re. I gol del Palermo e quelli del Venezia sulla via per la A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Venezia, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Un vero e proprio scontro diretto in ottica secondo posto, con i rosanero che - in caso di vittoria - si porterebbero a -2 proprio dalla squadra di Paolo Vanoli.

"La Serie A in palio, tra chi cerca ancora di centrarla dalla porta principale e chi la vede nettamente più a portata di mano. Tutto in una notte tra Palermo e Venezia per una sfida che si preannuncia totale, perché non sarà soltanto il duello a distanza Brunori-Pohjanpalo a prendersi la scena, ma anche il modo in cui Eugenio Corini e Paolo Vanoli se la giocheranno. In un’ipotetica partita a scacchi, il Venezia ha nel gigante finlandese il suo Re del gol, ma il Palermo ha nelle torri il modo per contrapporre l’assalto al capocannoniere del campionato", si legge.

Sono sedici le reti messe a segno da Pohjanpalo, così come sono sedici i gol di testa siglati dal Palermo, "la specialità della casa che vale il record nei primi cinque campionati a europei". Occhio, dunque, anche a Segre - ex di turno - che con sei reti comanda questa particolare classifica. Inoltre, al "Barbera", si affronteranno le due squadre che, insieme al Parma, segnano di più "sugli sviluppi da calcio piazzato (19 gol)", oltre al terzo ed il secondo migliore attacco del torneo. "Gli spunti per aggiudicarsi il match su entrambi i fronti non mancano", prosegue la Rosea.

Se da una parte il Venezia è reduce dalla netta vittoria sul Bari, il Palermo "ha limitato la nuova flessione con il successo di misura a Lecco e può fare leva su Brunori, che quando vede il Venezia si esalta". Il Venezia, infatti, è la squadra a cui l'italo-brasiliano ha segnato più gol in B con quattro reti in sei gare, compresa la tripletta all'andata. Mentre Pohjanpalo ha già messo il timbro nelle tre gare giocate con i siciliani. Tuttavia, Corini dovrà gestire anche la tegola Ranocchia. "Un’assenza che insieme quella datata di Lucioni diventa pesante", conclude il noto quotidiano.

