Gazzetta: “La Samp rialza la testa, Borini col brivido. Palermo, reazione tardiva”

"La Samp rialza la testa". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida andata in scena sabato pomeriggio a Marassi. Un gara decisa dalla rete messa a segno nel primo tempo da Fabio Borini , "che ribatte in rete il suo rigore - primo errore dopo 22 tiri dal dischetto - respinto dall’ottimo Pigliacelli, il migliore della squadra di Corini". Seconda sconfitta di fila in campionato per il Palermo , che nelle ultime tre partite ha raccolto soltanto un punto. Torna a vincere dopo due ko consecutivi, invece, la Sampdoria di Andrea Pirlo .

"La Sampdoria riparte e Andrea Pirlo allontana i fantasmi. Il Palermo, al primo ko esterno in campionato, inciampa ancora e si allontana dalla vetta. [...] Forse è presto per parlare di vera crisi per i siciliani, ma il senso di questo stop sta tutto in una frase del tecnico («abbiamo perso certezze»), che condensa le difficoltà di una squadra rimasta ieri per quasi un tempo in balia di Borini e compagni. [...] Per ora i segnali non sono incoraggianti, anche perché del cinismo offensivo s’è persa traccia, e non da ieri. E pure la difesa a lungo ha sofferto".