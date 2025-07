Gazzetta dello Sport: “Corazzata rosanero, attacco da paura e colpi da Serie A”

Entusiasmo dei tifosi per Inzaghi che studia le prime mosse: Pohjanpalo e Brunori macchine da gol

⚽️ 24 luglio - 08:23

Il nuovo Palermo firmato Filippo Inzaghi prende sempre più forma e lo fa con le sembianze di una squadra che non si nasconde: l’obiettivo dichiarato è la promozione in Serie A. A certificarlo non sono solo le intenzioni, ma anche il mercato, che sta portando in rosanero elementi di alto profilo tecnico e caratteriale.

Gli arrivi di Augello, Gyasi, Palumbo e a breve quello di Bani dal Genoa rappresentano un chiaro segnale. Tre uomini di esperienza in Serie A (due esterni e un difensore), più un centrocampista come Palumbo, capace di incidere tra le linee, sono rinforzi che cambiano volto alla squadra. A questi si aggiunge una coppia d’attacco di lusso per la categoria: Brunori e Pohjanpalo, considerata tra le più forti della Serie B.

La dirigenza, con il ds Osti in prima linea, sta dimostrando grande competenza, muovendosi con decisione e chiarezza. Il prossimo nodo da sciogliere resta quello del portiere: Gomis è al vaglio durante il ritiro, ma non si esclude l’arrivo di un titolare o di un secondo affidabile.

A parlare della solidità di questo progetto è anche chi conosce bene la categoria, come Beppe Iachini, ultimo allenatore a portare il Palermo in A nella stagione 2013/14. «Ci sono tutte le condizioni per fare bene: società forte, giocatori di alto livello e un tecnico come Inzaghi che sa come si vince in Serie B», ha dichiarato l’ex mister, sottolineando anche il valore dell’ambiente rosanero e la passione della piazza.

Iachini ha voluto sfatare un luogo comune sul nuovo tecnico rosanero: «Si dice che Inzaghi sia solo concretezza, ma io ci vedo tanto lavoro, attenzione ai dettagli e una preparazione profonda». Lui stesso vinse il campionato subentrando a stagione in corso, mentre Inzaghi parte sin da subito: un vantaggio non da poco secondo l’ex rosanero.

Sul mercato, Iachini si è detto impressionato dalle scelte finora compiute: «La società sta operando molto bene, ha un obiettivo preciso. I giocatori arrivati fanno la differenza in questa categoria». E sulla coppia Brunori–Pohjanpalo, non ha dubbi: «È la più forte, anche se occhio a formazioni come Sampdoria, Spezia, Bari e Catanzaro».

Pur considerando il Palermo tra le favorite, Iachini invita a non dare nulla per scontato: «Il mercato è ancora aperto. Attenzione a squadre come Venezia, Monza, Empoli e Spezia, e occhio all’Avellino, possibile sorpresa».

Il sogno della Serie A, che manca al Palermo dal 2016/17, sembra finalmente avere basi solide per tornare realtà. E questa volta, la squadra non vuole accontentarsi di partecipare.