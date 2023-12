Gazzetta: “Como-Modena e Parma-Palermo incroci per la A”. Gomes in panchina?

Le ultime in vista della sfida tra la squadra di Fabio Pecchia ed i rosanero, in scena allo Stadio "Ennio Tardini".

Parma, invece, in campo con il consueto 4-2-3-1. Chichizola tra i pali, con Osorio e Balogh al centro della difesa, Delprato e Di Chiara esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, ecco Hernani ed Estevez. Mihaila e Man saranno - invece - gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Bernabè il perno centrale. In avanti, infine, fiducia a Bonny.