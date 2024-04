Gazzetta: “Buttaro lancia il Palermo, Tutino da record. Pari anche nei legni”

"Buttaro lancia il Palermo. Cosenza: Tutino da record. È un pari anche nei legni". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Cosenza, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Marulla". Dopo il 2-2 al "Renzo Barbera" contro la Sampdoria, Michele Mignani ottiene il secondo pareggio di fila della sua gestione. Un pari che "non cancella i problemi a causa dei quali Cosenza e Palermo avevano cambiato gli allenatori". I siciliani, infatti, restano al sesto posto in classifica, mentre la squadra di Viali in zona playout. "La classica partita dove la paura di perdere ha condizionato la prestazione, complici gli schieramenti proposti dai due allenatori", si legge.