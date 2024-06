GazzaSport: “Panchine per la A. Svolta Palermo, accordo con Dionisi”. Le ultime

"Le panchine per la A. Cremonese avanti con Stroppa. Svolta Palermo, arriva Dionisi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Il club targato City Football Group ha individuato le due figure tecniche da cui ripartire per puntare alla promozione in Serie A. "Scelte già effettuate alle quali per l’ufficialità mancano solo gli ultimi passaggi formali". Toccherà ad Alessio Dionisi, dunque, guidare e rilanciare i rosanero dopo un'annata al di sotto delle aspettative: l'ex tecnico del Sassuolo nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per due anni con opzione per il terzo. "Il nuovo progetto tattico si articolerà sulle esigenze e sulle caratteristiche dell’allenatore", che ha già vinto la Serie B con l'Empoli prima di approdare sulla panchina neroverde.