GazzaSport: “Asta per Coda. Modena, Palermo e Cremonese in vantaggio”

Quale futuro per Massimo Coda? Dopo l'esperienza alla Cremonese, dove ha siglato diciassette gol in trentanove presenze, playoff compresi, l'esperto attaccante classe 1988 è rientrato alla base, in quel di Genova. Coda, infatti, è legato al Grifone da un contratto fino al 2025. Tuttavia, il suo futuro resta lontano dalla Liguria. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", per lui "si è già scatenata un'asta". E Modena, Palermo e Cremonese (i lombardi hanno ad oggi una prelazione) sarebbero i club in vantaggio per aggiudicarsi la punta. Seguiranno aggiornamenti...