Gautieri: “Il Palermo ha fatto il mercato migliore, Di Francesco la ciliegina”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Triestina e Avellino: "Non sempre il grande mercato è sinonimo di grandi risultati. C’è sempre la sorpresa".

"Il Milan ha fatto il mercato migliore insieme all’Inter e all’Atalanta che come sempre ci stupisce facendo cose importanti". Lo ha detto Carmine Gautieri, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal tecnico originario di Napoli, ex fra le altre di Triestina e Avellino: dalla scelta da parte della Roma di puntare su Romelu Lukaku, approdato alla corte di José Mourinho nel corso della sessione estiva di calciomercato, all'approdo di Federico Di Francesco in quel di Palermo. Ma non solo...