Gardini: “Tifosi scontenti? Un loro diritto. Il mio messaggio alla piazza”

"Tifosi scontenti? E' un loro diritto. Ci hanno sostenuti per tutta la stagione ed aver portato trentaduemila persone per la gara decisiva è un motivo d'orgoglio ma significa anche responsabilità. Questa piazza merita quello che sta cercando di chiedere e noi abbiamo il dovere di portarla dove vogliono loro. Noi chiediamo solo di essere valutati in base a quello che si fa e non su quello che si dice. Il tempo deve essere un'opportunità da sfruttare e non un alibi. Abbiamo cominciato a costruire una società che qualche anno fa era in Serie D e che l'anno scorso ha vinto i playoff. Pochi giorni prima dell'inizio del campionato allenatore e DS hanno deciso di prendere una strada diversa ed è cambiata la proprietà. Questo sarà il primo anno in cui la nuova proprietà potrà programmare la prossima stagione. Sono tutte componenti che hanno una loro rilevanza. Con metodo, serietà e competenza penso che a Palermo si possano ottenere risultati inimmaginabili. Giusto che il tifosi sogni e siamo dispiaciuti perché non siamo riusciti a portare la squadra ai playoff ma bisogna essere onesti e ricordare da dove si è partiti. Un orgoglio che sarà il punto di partenza del prossimo campionato".