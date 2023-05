Gardini: “Stagione positiva, rammarico per i playoff. Vincere è il nostro obiettivo”

"La stagione che si è conclusa non può che essere considerata positiva in un campionato altamente competitivo e difficile come quello attuali, uno dei più complicati della storia della Serie B. Il risultato finale lascia molto rammarico perché siamo arrivati a pochi minuti dal poter disputare i playoff e questo ci lascia con l'amaro in bocca. Però bisogna ricordare da dove siamo partiti e penso che questo possa essere considerato un risultato positivo poiché abbiamo rispettato gli obiettivi posti ad inizio stagione. Rammarico per i mancati playoff rimane? Certo, sarebbe riduttivo pensare il contrario. Fino al 45' della gara con il Brescia eravamo settimi e senza il gol allo scadere della Reggina avremmo centrato l'ulteriore step che si sarebbe potuto raggiungere. Con i se e con i ma non si fa strada, certi risultati si ottengono con metodo e programmazione, migliorando giorno dopo giorno il proprio lavoro. Da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti. Vincere è il nostro obiettivo, dobbiamo però stare attenti a non vincere per casualità perché non porta benefici ed è una soddisfazione momentanea. Il percorso è segnato ed è fatto da comportamenti che devono essere messi l'uno dietro l'altro per arrivare il prima possibile. Per caso si vince una volta su dieci, se programmi puoi vincere nove volte su dieci. Questo deve essere il nostro punto di partenza per un nuovo campionato dalle caratteristiche diverse rispetto al precedente"