Gardini: “Corini? Non esiste un limite temporale. É stata fatta la scelta migliore”

"Con il senno di poi avremmo fatto le cose in tempi più celeri? Noi siamo consapevoli che è stata la scelta migliore e ancora oggi siamo convinti di questo. Corini e le due partite per salvare la panchina? Chiedetelo a chi ipotizza questo. Non esiste un limite temporale, le valutazioni vengono fatte giorno per giorno per tutti noi che facciamo i professionisti. Non c'è nessuno a tempo determinato, nel momento in cui si compie una scelta ponderata il tempo è un'opportunità e non un alibi. La differenza è che in allenamento non c'è il risultato da portare a casa e la domenica sì. Questo è fondamentale, la partita è un evento a sé e sono tanti i fattori che determinano il risultato. I risultati oggi non sono confacenti alle aspettative iniziali".