Gardini: “Noi molto da imparare dal City Group, i tifosi devono stare tranquilli”

"Un’esperienza nuova e molto importante, per capire come fare calcio in un modo diverso da come si fa di solito in Italia. Ci darà molto in futuro: abbiamo molto da imparare da un gruppo come quello del City. Per prima cosa proseguire quello iniziato dal presidente Mirri per il centro sportivo a Torretta: entro metà ottobre inizieremo i lavori. Poi si valuteranno altre possibilità implementazioni dal punto di vista infrastrutturale, anche perché senza infrastrutture non si può fare calcio. I tifosi devono stare tranquilli, il City Group è un soggetto che vuole aiutare il Palermo a crescere e non considera il club una società ‘satellite'”.