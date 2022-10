Gardini: “Siamo una grande famiglia, la medicina è il lavoro. Colloquio con Corini..”

"L'unica medicina è il lavoro. Sacrificio, attenzione e determinazione. Non è solo un problema relativo ai risultati sportivi, siamo una grande famiglia e dobbiamo comportarci da tale. Dobbiamo uscire dal campo con la maglia fradicia di sudore, dopo aver dato tutto. Poi si può anche accettare la sconfitta, ma quello deve essere il mantra. Questo non vuol dire che fino ad oggi non sia successo, questo vuol dire che bisogna dare di più. Argomenti colloquio con Corini? Rimane tra di noi, penso sia corretto dal punto di vista professionale. I calciatori sanno che devono fare di più? Mi sembra normale, i calciatori sanno di dover lavorare di più come stanno facendo. Lo staff deve dare qualcosa in più e tutto quello che ruota attorno alla squadra deve dare qualcosa in più per uscire da questa situazione"