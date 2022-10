Gardini: “Non dobbiamo rassicurare la piazza. La categoria va mantenuta”

"Noi avevamo messo in preventivo che nell'arco della crescita ci potessero essere momenti di questa natura perché gli eventi successi a fine estate, la costruzione della squadra e la partenza in ritardo potevano far pensare ad un ipotesi di questo tipo. Non dobbiamo rassicurare la piazza, dobbiamo lavorare per il bene comune e il bene comune è il Palermo. Il Palermo è di tutti e va utilizzato nel modo corretto. La categoria va mantenuta per il bene della città e dei tifosi che sono da ringraziare per tutto quello che stanno facendo. Noi dobbiamo guardare alla prossima partita aspettandoci un cambiamento. Era messo in preventivo un periodo di adattamento da parte di nuovi e vecchi. Questo fa parte del calcio e del nostro lavoro quotidiano. L'importante è trovare soluzioni, non cercare le colpe. Noi riteniamo di avere al nostro interno la conoscenza e la professionalità per raggiungere questo obiettivo".