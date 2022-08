Gardini: “Di Corini ho apprezzato le qualità umane. Obiettivo salvezza in Serie B”

"Abbiamo il piacere e l'onore di presentare Corini come nostro allenatore. Siamo molto soddisfatti di averlo portato a Palermo perché pensiamo sia un allenatore di spessore. Voi sul campo avete avuto la possibilità di apprezzarne le qualità tecniche e sportive, io ne ho apprezzato le qualità umane che stanno alla base della scelta fatta da noi. Ritengo sia l'allenatore ideale per quello che è il nostro progetto. Questa parola viene spesso abusata nel mondo del calcio, si tratta di un percorso che non sarà breve e per questo ci siamo presi qualche giorno in più per questo tipo di scelta. Riteniamo sia stato meglio fare la scelta migliore e non quella più veloce. Abbiamo scelto per rispetto di questa meravigliosa città che ha sempre sostenuto la squadra in qualsiasi momento e riteniamo che oggi siamo nella condizione migliore. Il nostro obiettivo - senza togliere la possibilità di sognare - è il mantenimento della categoria cercando di guardare sempre avanti e sempre in alto. Non dobbiamo creare illusioni, oggi dobbiamo guardare la realtà. Siamo una società che sta cominciando a costruirsi ora e questo ha bisogno di tempo. Noi il tempo lo vogliamo mettere a disposizione del pubblico, non abbiamo alcun tipo di fretta e questo è fondamentale che venga recepito. Non sarà una partita che modificherà il nostro progetto o il nostro modo di pensare. Benvenuto a Corini, oggi è il giorno in cui le attenzioni devono essere rivolte a Eugenio che siamo convinti possa fare la storia anche dalla panchina".