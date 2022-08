Gardini: “Corini voglio che diventi una bandiera anche da allenatore. Su Rinaudo…”

"Noi ci siamo trovati sbigottiti della decisione di Baldini e Castagnini. Rinaudo ad interim? Abbiamo individuato come prioritaria la scelta dell'allenatore. Avendo nella struttura un soggetto come Rinaudo e un aiuto come Zavagno stiamo lavorando per migliorare la squadra con loro. Faremo le nostre valutazioni, vogliamo ponderare per prendere l'opzione migliore per il Palermo. Il calcio oggi è un'azienda, la scelta dell'allenatore va fatta partendo dal tipo di persona che si ha davanti. Conoscenza del territorio, dei tifosi, della squadra. Come si può ridurre la possibilità di commettere errori. Per fare questo, non si ritiene la rapidità come capo saldo. Non sono i giorni a fare la differenza in un percorso pluriennale. Si doveva capire chi poteva essere la scelta giusta a 360°. Con Eugenio abbiamo fortuna perché conosce territorio, campionato e tifosi. Vogliamo diventi una bandiera da allenatore e non solo da calciatore"