Gardini: “Cerchiamo di diventare un club importante. Bisogna alzare il livello”

"Il club ha fatto moltissimo e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Abbiamo trovato dei ragazzi che avevano molta voglia di lavorare ma che erano numericamente pochi. Abbiamo dovuto supportarli e per questo li ringrazio per la loro disponibilità che ci hanno dato. Siamo cresciuti in tutte le aree, dall'area finance, commerciale, delle operation però c'è ancora molto da fare. Lo dimostra il risultato che ha ottenuto il risultato della Primavera che è passata in Primavera 2. Un settore giovanile rinato con la nuova proprietà targata Dario Mirri. Stiamo cercando di diventare un club importante ma per far questo abbiamo bisogno di creare i presupposti attraverso il lavoro quotidiano e la voglia di migliorare ogni aspetto. Il campo è il risultato di tutto questo insieme di attività che creano i presupposti affinché la squadra possa alla fine ottenere il risultato. Tutto ciò va trasferito al patrimonio che Palermo ha dimostrato di avere. Il prossimo anno? Bisogna alzare il livello. Dobbiamo essere competitivi per la promozione in Serie A, non ci vogliamo nascondere. Non vogliamo essere presuntuosi o promettere qualcosa che non siamo in grado di garantire. Attraverso investimenti strategici nella parte sportiva e nelle strutture non possiamo pensare che il Palermo non sia protagonista in questo calcio. Ciò passa dalla programmazione ed il CFG dimostra che è già successo in realtà come New York o Montevideo".