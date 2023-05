Futuro Palermo: Corini confermato e almeno sei innesti. Chi dovrebbe andare via

Il 'suicidio perfetto' "andato in scena contro il Brescia ha avviato le riflessioni per il prossimo campionato. [...] Avere negli ultimi due mesi spostato l’obiettivo dalla semplice salvezza ai playoff è servito per capire molte cose. Prima di tutto la capacità di questo organico a reggere l’urto con la pressione di dover puntare a un traguardo più alto, e visto il risultato sono già in atto le valutazioni sugli innesti necessari in vista della prossima stagione che vedrà ancora al suo posto Eugenio Corini", scrive la Rosea.

Da Verre e Tutino, che non hanno "fornito quell’apporto per aumentare il livello tecnico", a Stulac, che ha sofferto in avvio di campionato, prima dell'infortunio che lo ha costretto ai box per cinque mesi. Fino a Saric, che "non ha mai ingranato a dovere". Restano da valutare le posizioni di Bettella e Sala che, causa infortuni, non sono scesi in campo con continuità. "L’opzione di riscatto sui prestiti rispettivamente da Monza e Sassuolo sarà oggetto di riflessione e potrebbe non essere esercitata". Così come potrebbe essere lontano da Palermo il futuro di Vido e Tutino, i cui cartellini sono di proprietà di Atalanta e Parma. "La società potrebbe fare scadere il diritto di opzione per poi considerare caso per caso, magari per un nuovo prestito, soprattutto per in casi che prevedono un esborso economico particolarmente oneroso", si legge.