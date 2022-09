Frosinone-Palermo 1-0: rosa tenue allo Stirpe, sterilità ed imprecisione. Decide Moro

Disattenzione difensiva punita da Moro, Palermo che spreca le chances per il pari

PRIMO TEMPO -Palermo desideroso di dare continuità alla vittoria sul Genoa ed ottenere un risultato positivo al Benito Stirpe di Frosinone prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Sfida dai molteplici significati quella tra ciociari e rosanero, in ragione di una rivalità sportiva recente ma aspra, figlia della controversa finale di ritorno dei playoff di Serie B, datata 16 giugno 2018, oggetto di roventi polemiche e spinose appendici in sede di giustizia sportiva e ordinaria. Corini cerca identità, equilibri e convinzione, schierando quella che, al momento, pare essere la formazione tipo nelle gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella. Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Mateju esterni bassi, Nedelcearu e Marconi coppia di centrali. Stulac playmaker con Segre e Saric intermedi in zona nevralgica, Di Mariano ed Elia aculei del tridente che ha in Brunori il suo terminale offensivo. Gara subito godibile e partenza a viso aperto delle due compagini. Bravo Turati in uscita bassa ad arginare col tempo giusto l'ottimo attacco alla profondità di Brunori, provvidenziale lo stesso attaccante rosa a salvare sulla linea su incornata di Lucioni. Il Palermo resta corto e compatto tra le linee, ripartendo in modo ficcante ed armonioso una volta riconquistata la sfera. Saric va in percussione e costringe Boloca ad un fallo tattico da giallo. Elia dà ampiezza e intensità sul binario destro, sul tirocross dell'ex Benevento Brunori non arriva in spaccata per un soffio. Un bel cambio di fronte di Mazzitelli pesca Caso sul binario mancino frusinate, l'ex Cosenza converge e scaglia un bel destro che non trova la porta.

Partita che si assesta su ritmi compassati ed uno statico equilibrio nella fase centrale della prima frazione. Agonismo, accortezza reciproca, applicazione in fase di non possesso su entrambi i versanti. Pochi gli spazi sfruttabili, ancor meno le azioni degne di rilievo. Marconi usa fin troppa vigoria per arginare la giocata di Caso: cartellino giallo per il difensore rosanero. Turati si lascia sfuggire un sinistro non irresistibile di Saric, Brunori si fionda sulla palla vagante ma è in offside. Lampo in chiusura di frazione dei ciociari: una ripartenza tutta di prima trova impreparata la squadra di Corini: verticalizzazione per Caso che trova Moro nel cuore dell'area, destro sporco che, deviato da Buttaro, beffa Pigliacelli. Frosinone avanti all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Corini rileva l'ammonito Marconi con Bettella al centro della linea difensiva. Garritano impegna Pigliacelli con il sinistro. Saric controlla bene ma gira alto con il mancino su un bel cross di Di Mariano. Mazzitelli va in slalom e Bettella lo stende beccando un giallo. Corini vara la staffetta sulla corsia di sinistra: out Mateju e dentro Sala. Grossa chance per il pari poco dopo: cross di Buttaro e palla che finisce sul destro di Di Mariano, liberissimo sul secondo palo, l'ex Lecce calcia al volo ma alza troppo la mira. Il cross di Sampirisi trova la testa di Moro che non centra lo specchio della porta.

Palermo che non riesce a far male alla formazione di Grosso, ciociari che pungono e sfiorano il raddoppio: bel destro a giro di Caso e palo pieno alla sinistra di Pigliacelli. Forze fresche per i padroni di casa: Lulic e Ciervo subentrano a Garritano e Mazzitelli.

Corini prova a scuotere i suoi dal torpore optando per un triplo cambio: Damiani, Floriano e Soleri rilevano Stulac, Elia e Saric. Mossa che pare dare subito discreti riscontri sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Floriano va in percussione ed imbuca splendidamente per il taglio di Di Mariano, Turati in uscita bassa si oppone al destro dell'attaccante esterno palermitano. Ancora Di Mariano carica un destro secco, ma centrale, scaldando le man i a Turati. Grosso inserisce Cotali, subito ammonito per fallo su Segre, quindi richiama il bomber Moro per dare spazio a Mulattieri. Occasionissima per i rosa a tre minuti dal novantesimo: Di Mariano premia con un cross perfetto l'inserimento centrale di Segre ma l'incornata dell'ex Torino da ottima posizione è imprecisa. Altro buon corss, stavolta di Floriano, altra giocata aerea di Soleri fuori dallo specchio della porta. Il Frosinone congela con astuzia e mestiere i minuti di recupero, il Palermo ci prova d'inerzia ma in modo caotico e senza grandi idee. Per la compagine di Corini la strada si fa in salita, arriva la terza sconfitta in quattro partite.