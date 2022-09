Frosinone-Palermo 1-0: prudenza ed equilibrio, Moro sorprende i rosa allo scadere

PRIMO TEMPO - Palermo desideroso di dare continuità alla vittoria sul Genoa ed ottenere un risultato positivo al Benito Stirpe di Frosinone prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Sfida dai molteplici significati quella tra ciociari e rosanero, in ragione di una rivalità sportiva recente ma aspra, figlia della controversa finale di ritorno dei playoff di Serie B, datata 16 giugno 2018, oggetto di roventi polemiche e spinose appendici in sede di giustizia sportiva e ordinaria. Corini cerca identità, equilibri e convinzione, schierando quella che, al momento, pare essere la formazione tipo nelle gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella. Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Mateju esterni bassi, Nedelcearu e Marconi coppia di centrali. Stulac playmaker con Segre e Saric intermedi in zona nevralgica, Di Mariano ed Elia aculei del tridente che ha in Brunori il suo terminale offensivo. Gara subito godibile e partenza a viso aperto delle due compagini. Bravo Turati in uscita bassa ad arginare col tempo giusto l'ottimo attacco alla profondità di Brunori, provvidenziale lo stesso attaccante rosa a salvare sulla linea su incornata di Lucioni. Il Palermo resta corto e compatto tra le linee, ripartendo in modo ficcante ed armonioso una volta riconquistata la sfera. Saric va in percussione e costringe Boloca ad un fallo tattico da giallo. Elia dà ampiezza e intensità sul binario destro, sul tirocross dell'ex Benevento Brunori non arriva in spaccata per un soffio. Un bel cambio di fronte di Mazzitelli pesca Caso sul binario mancino frusinate, l'ex Cosenza converge e scaglia un bel destro che non trova la porta. Partita che si assesta su ritmi compassati ed uno statico equilibrio nella fase centrale della prima frazione. Agonismo, accortezza reciproca, applicazione in fase di non possesso su entrambi i versanti. Pochi gli spazi sfruttabili, ancor meno le azioni degne di rilievo. Marconi usa fin troppa vigoria per arginare la giocata di Caso: cartellino giallo per il difensore rosanero. Turati si lascia sfuggire un sinistro non irresistibile di Saric, Brunori si fionda sulla palla vagante ma è in offside. Lampo in chiusura di frazione dei ciociari: una ripartenza tutta di prima trova impreparata la squadra di Corini: verticalizzazione per Caso che trova Moro nel cuore dell'area, destro sporco che, deviato da Buttaro, beffa Pigliacelli. Frosinone avanti all'intervallo.