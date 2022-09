Frosinone, -2 al match contro il Palermo: club lancia t-shirt celebrativa

Prosegue la marcia di avvicinamento a Frosinone-Palermo, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2022/23, in programma sabato prossimo allo stadio "Benito Stirpe". Archiviato il successo interno contro il Genoa, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per trovare continuità in un campo ostico come quello gialloblù. Un appuntamento importante non solo per la compagine siciliana ma anche per gli uomini di Grosso, reduci dal ko contro il Cittadella. In vista della sfida che andrà in scena tra poco più di quarantotto ore, il club crociaro ha fatto sapere di aver aperto la vendita per la t-shirt Frosinone-Palermo. Si tratta di una maglia, coloratissima, disponibile in store e online in edizione limitata, facente parte della collezione "Parte di noi".