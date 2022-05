FOTO, Virtus Entella-Palermo: tifosi rosanero al Comunale per il match dei playoff

Iniziano a radunarsi sul piazzale antistante lo Stadio Comunale di Chiavari, in tifosi del Palermo arrivati dalla Sicilia per sostenere gli uomini di Silvio Baldini nella sfida con la Virtus Entella

Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Virtus Entella - Palermo , match d'andata del secondo turno Nazionale dei playoff Serie C . Cresce l'attesa tra i sostenitori rosanero e quelli biancocelesti, che alle 20.30 assisteranno al primo atto della sfida in programma allo Stadio "Comunale" di Chiavari. Risposta massicia da parte del tifo casalingo, che oggi ha fatto registrare il dato di oltre 4.000 tagliandi acquistati per il match interno contro la formazione siciliana allenata da Silvio Baldini .

Anche i supporters rosanero stanno accorrendo in massa al "Comunale" di Chiavari, con i quasi 1200 biglietti venduti. Numerosi dunque i tifosi siciliani, che saranno presenti questa sera presso l'impianto che ospita le gare casalinghe dell'Entella, per far sentire il proprio calore ed incitare i calciatori di Baldini, nel primo atto della doppia sfida contro la formazione di Volpe, che vale l'accesso alle Final Four degli spareggi promozione.