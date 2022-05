FOTO, Virtus Entella-Palermo: spunta bandiera rosanero su un balcone a Chiavari…

A pochi metri di distanza dal Comunale di Chiavari l'immagine della bandiera esposta su un balcone da due tifosi del Palermo, arrivati dalla Sicilia per sostenere gli uomini di Silvio Baldini nella sfida con la Virtus Entella

In prossimità del match in programma questa sera alle ore 20.30 tra Virtus Entella e Palermo, nei dintorni dello stadio "Comunale di Chiavari" due tifosi siciliani, giunti in Liguria per trasmettere sostegno e passione alla compagine di Silvio Baldini, hanno esposto una bandiera rosanero su un balcone con vista sul terreno di gioco. Il Palermo sfiderà la compagine guidata da Gennaro Volpe nella gara d'andata del secondo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Quasi 1200 i supporters rosanero che saranno presenti questa sera presso l'impianto che ospita le gare casalinghe dell'Entella per far sentire il proprio calore ed incitare i calciatori di Baldini nel primo atto della doppia sfida contro Chiosa e compagni che vale l'accesso alle Final Four degli spareggi promozione