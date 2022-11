FOTO Serie B, Palermo-Venezia: pallone rosso contro la violenza sulle donne

"Lega Serie B e le 20 Associate sostengono la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La partita di oggi sarà giocata con uno speciale pallone rosso per gridare con forza #BASTA! alla violenza sulle donne!", ha scritto il club di viale del Fante su Instagram in vista di Palermo-Venezia, in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Renzo Barbera".