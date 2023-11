FOTO Sampdoria-Palermo, a Marassi presenti anche gli ex Sorrentino e Pelagotti

I due ex portieri del Palermo seguiranno da vicino la sfida in programma alle ore 16:15 tra i blucerchiati e la squadra di Corini.

Alle ore 16:15 il fischio d'inizio. Fra poco meno di quindici minuti, allo Stadio "Luigi Ferraris", il Palermo affronterà in trasferta la Sampdoria di Andrea Pirlo (squalificato) in occasione del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT. Sugli spalti - come reso noto dal club di viale del Fante - presenti anche i due ex portieri rosanero Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti. Di seguito, la foto pubblicata su Instagram dalla società.