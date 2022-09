FOTO Reggina-Palermo, derby di famiglia per i gemelli Pierozzi allo stadio “Granillo”

Manca sempre meno alla sfida tra Reggina e Palermo, valida per la quarta giornata di Serie B, in programma oggi alle 14:00 allo stadio "Granillo". Un impegno importante per la formazione di Corini, chiamata a reagire dopo il ko maturato in casa contro l'Ascoli, che ha interrotto l'imbattibilità casalinga dei siciliani che durava ormai da 31 gare. Sfida dal sapore particolare anche per Edoardo Pierozzi che, questo pomeriggio, sfiderà il gemello Niccolò: difensore amaranto, che nella scorsa stagione ha totalizzato 19 presenze e una rete con l’Alessandria. A porre l'attenzione sul particolare "derby" della famiglia Pierozzi è il Palermo attraverso un post Instagram diffuso a pochi minuti dal fischio d'inizio.